Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

27.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:16
Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2021 yılı birinci olağan toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2021 yılı birinci olağan toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlenen ve kentteki işgücü istihdamı ve mesleki eğitimin güncel durumunun ve buna yönelik yapılacak projelerin görüşüldüğü toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk sunum gerçekleştirdi.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, istihdam konusunda Artvin'i daha iyi noktaya getirmek için yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Kentte yeni yatırımlar ve daha çok istihdam sağlanmasına yönelik çalışma içinde olduklarını belirten Doruk, elbirliği içerisinde özelde Artvin'in, genelde Türkiye'nin gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Ertürk, 2020 yılında istihdam ve mesleki eğitime yönelik uygulanan program ve projeler ile 2021 yılında hayata geçirilecek projeler hakkında Vali Doruk ve kurul üyelerine bilgiler verdi.

Toplantı, kurul üyelerinin istihdamı artıracak çalışmalar ve mesleki eğitimler hakkında görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, ilgili daire amirleri ve kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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