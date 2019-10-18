Artvin İl Genel Meclisi üyelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

18.10.2019 13:53

Artvin İl Genel Meclisi Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek bölgeye barış ve huzur getirmek için başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" vermek amacıyla olağan üstü toplandı.

Meclis salonunda AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantı öncesi meclis başkanı Furkan Çakmak tüm siyasi partiler adına basın açıklaması yaptı.

Çakmak, yaptığı açıklamada devletimizin, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verdiğini dile getirdi.

Teröre karşı milletçe verilen bu mücadelenin bir diğer ayağını da "Barış Pınarı Harekatı"nın oluşturduğunu kaydeden Çakmak, Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan birinin yaşandığını dile getirdi.

Suriye topraklarının önemli bir bölümünün DAEŞ-PYD-YPG gibi terör örgütlerinin eline geçtiğini kaydeden Çakmak, "PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD-YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır." dedi.

Demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan doğan hakla Suriye Milli Ordusu ile birlikte "Barış Pınarı Harekatı" düzenlediğimizi anımsatan çakmak şunları söyledi:

"Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı"nı Artvin İl Genel Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz.Artvin İl Genel Meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

Basın açıklamasının sonunda AK Parti, CHP ve MHP'li grup başkan vekilleri kürsüye çıkarak düşüncelerini aktarmasının ardından toplantı son buldu.

Ortak basın açıklamasının ardından üyeler asker selamında bulundu. Aynı zamanda meclis üyeleri imza toplayarak huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA