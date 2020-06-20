Artvin için kuvvetli yağış uyarısı
Artvin'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor.
20.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:48
Artvin'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Artvin'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kıyı kesimlerde (Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa) kuvvetli ve çok kuvvetli, iç kesimlerde (Murgul, Borçka) kuvvetli olması öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA