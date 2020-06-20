Artvin için kuvvetli yağış uyarısı Artvin'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Artvin'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Artvin'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kıyı kesimlerde (Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa) kuvvetli ve çok kuvvetli, iç kesimlerde (Murgul, Borçka) kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA