Artvin Hopaspor, Tff 3. Lig'de

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. kademe play-off müsabakasında Artvin Hopaspor, Ağrı 1970 Spor'u 2-0 yenerek TFF 3. Lig'e yükseldi.

Artvin Hopaspor, Tff 3. Lig'de

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. kademe play-off müsabakasında Artvin Hopaspor, Ağrı 1970 Spor'u 2-0 yenerek TFF 3. Lig'e yükseldi.

Ağrı 1970 Spor ile Artvin Hopaspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın 105 ve 120. dakikalarında Bilal Çebi'nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanan Artvin Hopaspor, TFF 3. Lig'e çıktı.

Karşılaşmanın ardından Artvin Hopaspor teknik heyeti ve futbolcuları sahada büyük sevinç yaşadı, başarılarını kendilerini destekleyen taraftarıyla kutladı.

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