Artvin Hopaspor Taraftarına Ulaşım Desteği
Artvin Valisi Ömer Doğanay, Sivas'ta yapılacak Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) Play Off 2. Kademe maçında Ağrı 1970 ile üst lige çıkma mücadelesi verecek olan Artvin Hopaspor'un taraftarlarına ulaşım desteği sağladı.
Artvin Valisi Ömer Doğanay, Sivas'ta yapılacak Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) Play Off 2. Kademe maçında Ağrı 1970 ile üst lige çıkma mücadelesi verecek olan Artvin Hopaspor'un taraftarlarına ulaşım desteği sağladı.
Vali Doğanay, 29 Nisan Pazar günü TFF 3. Lig'e çıkma mücadelesi verecek olan Artvin Hopaspor'u ziyaret etti.
Hopa Kaymakamı Abdülrezzak Canpolat, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in de hazır bulunduğu ziyarette, kulüp yöneticileriyle görüşen Doğanay, Artvin Hopaspor'a her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Doğanay, bu noktada taraftarların Sivas'ta oynanacak maça ulaşımlarının sağlanmasında da destek sağlayacaklarını ifade ederek, yıllardır özlemini çekilen 3. Lig'e çıkma hayalinin Sivas'ta gerçekleşeceğine yürekten inandığını dile getirdi.
Kulüp yöneticileri, Doğanay'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.