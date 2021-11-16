Artvin Hopaspor'a destek kampanyasının talihlisi evine kavuştu

SELÇUK, İZMİR (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Artvin Hopaspor'a maddi destek sağlamak amacıyla düzenlenen kampanyaya katılanlar arasında yapılan kura sonucu ev sahibi olan kişiye, evin tapusu ve anahtarı teslim edildi.

Kulüp yönetimince düzenlenen kampanya kapsamında ülke genelinde satılan 10 bin bilet arasında noter huzurunda yapılan kurayla ev sahibi olmaya hak kazanan "5977" numaralı biletin sahibi Selçuk Özbilge, kulüp binasına gelerek biletini yetkililere teslim etti.

Kulüp Başkanı Göksel Cihan, evin tapusunu ve anahtarını Özbilge'ye takdim etti. Cihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya destek verdiği için Özbilge'ye teşekkür ederek, yeni evinin hayırlı olmasını diledi.

Kulübün yıllık 8 milyon liralık bir bütçesi olduğunu kaydeden Cihan, takıma destek amaçlı benzer kampanyalar düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Artvinli olmasına rağmen Bursa'da yaşadığını aktaran Özbilge, tatil için geldiği kentte kulübe destek olmak amacıyla aldığı biletle ev kazandığı için son derece mutlu olduğunu söyledi.

Çocukluğunun Artvin'de geçtiğini anlatan Özbilge, "Yazın hem tatil hem de burada ticaret yapan yeğenlerime yardım için Artvin'e geldim. Kampanyayı duyunca destek amaçlı 3 bilet aldım. Kısmetime ev bana çıktı. Hopa'da yaşamak istiyordum. Bu ev vesile olur inşallah ve Hopa'ya yerleşirim. Benim için çok iyi oldu. Çok mutlu oldum. Artvin'i, Hopa'yı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolu çok sevdiğini kaydeden Özbilge, "Ev, Hopa Şehir Stadı'nın hemen yanında, stadı gören bir konuma sahip. Bu beni ayrıca çok mutlu etti. Ben buradan tüm Artvinlilere sesleniyorum; Artvin Hopaspor bu kentin marka değeri. Takımımıza sahip çıkalım." diye konuştu.

Artvin Hopaspor yönetimince yaklaşık 3 ay önce başlatılan kampanya kapsamında ülke genelinde satılan 10 bin biletle 1 milyon lira toplandığı, söz konusu paranın 600 bin lirasının kulübe gelir olarak ayrıldığı, kalanıyla da kampanyaya katılanlardan bir kişiye verilmek üzere ilçede bir konut satın alındığı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

AA / Yusuf Okur - Spor Haberleri

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