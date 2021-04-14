Artvin Hopaspor: 4-2

STAT: Kızılcabölük SemtHAKEMLER: Nabi İzci (xx), Abdulkadir Yılmazoğlu (xx), Şükrü Çavcı (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Güler (xxx) - Kadir (xxx), Mustafa (xx), Ozan (xxx), Hayrettin (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 75 Kıvanç x), Ömürcan (x) (Dk. 46 Alperen xx), Alpay (xxx) (Dk.

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Nabi İzci (xx), Abdulkadir Yılmazoğlu (xx), Şükrü Çavcı (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Güler (xxx) - Kadir (xxx), Mustafa (xx), Ozan (xxx), Hayrettin (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 75 Kıvanç x), Ömürcan (x) (Dk. 46 Alperen xx), Alpay (xxx) (Dk. 81 Murathan), Atalay (x) (Dk. 60 Berkan xx), Hamit (xxx), Abdullah (xx)ARTVİN HOPASPOR: Furkan Keleş (x) - Gurur (xx), Fatih (x), Eray (xx), Hüseyin Can (x) (Dk. 80 Berkay), Safa (x), Yücel (xx) (Dk. 73 Furkan Tuşik zx), Talha (x) (Dk. 87 Mertcan), Tugay (x), Furkan Cinkaya (xx) (Dk. 80 Oğuzhan), Yakup (xx)GOLLER: Dk. 10 Eray, Dk. 27 Furkan Cinkaya ( Artvin Hopaspor), Dk. 21 ve Dk. 88 Hamit, Dk. 40 Oğuzhan, Dk. 76 Berkan(Kızılcabölükspor)SARI KARTLAR: Alpay, Hamit, Alperen, Mustafa (Kızılcabölükspor), Yücel, Fatih, Furkan Keleş (Artvin Hopaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kümede kalışını ilan etmek isteyen Kızılcabölükspor, evinde ligde iddiası bulunmayan Artvin Hopaspor'u iki kez geriye düştüğü maçta 4-2 yendi.

Artvin Hopaspor müsabakanın 10'uncu dakikasında Eray'ın golüye perdeyi açtı: 0-1. Kızılcabölükspor 21'de Hamit'le skoru dengelerken, konuk takım 27'de Furkan Cinkaya ile bir kez daha öne geçti. Maçın 40'ıncı dakikasında Oğuzhan Ege ekibine beraberliği getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kızılcabölükspor 76'da Berkan'la 3-2'yi bulurken, Hamit 88'de maça nokta koydu. Kızılcabölükspor bu sonucun ardından puanını 30'a çıkardı ve alt sıralardan uzaklaştı. Artvin Hopaspor ise 35 puanda kaldı.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT