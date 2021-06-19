Artvin Gastronomi Müzesinde İnceleme

Valimiz Yılmaz Doruk, 141. DOKa toplantısı için ilimizde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer misafirler ile birlikte Artvin Valiliği bünyesinde planlanan...

Valimiz Yılmaz Doruk, 141. DOKa toplantısı için ilimizde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer misafirler ile birlikte Artvin Valiliği bünyesinde planlanan Artvin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Projesi kapsamında kuruluş hazırlıkları devam eden Artvin Gastronomi Müzesinde incelemelerde bulundu.

C¸oruh'un I·brikli'de bas¸layan yeni hikayesi; kır kahveleri, yo¨resel lezzet durakları ve baraj restoranlar ile damaklarda unutulmaz lezzetler bırakacak gastronomi vadisiyle devam ediyor.

C¸oruh Gastronomi Vadisi konsepti ile du¨nyada sayılı yerde go¨ru¨lebilecek c¸es¸itlilikte endemik bitkiler ve biyoc¸es¸itliligˆe sahip s¸ehrimizin zengin mutfagˆının layıkıyla tanıtıldıgˆı, yo¨resel menu¨ ve lezzet konseptlerinin hazırlandıgˆı Artvin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Projemiz; ziyaretc¸ilerimize rengarenk tat ve kokunun mutfakta bir iksir gibi bir araya getirildigˆi geleneksel tatlarımızı kes¸fetme imkanı sunuyor.

Kadim s¸ehrin; dillerde destan, damaklarda es¸siz tatlara do¨nu¨s¸mu¨s¸ lezzetlerinin gec¸mis¸ten gu¨nu¨mu¨ze hikayesini anlatan Artvin Gastronomi Mu¨zesi, ziyaretc¸ilerine tarih ve lezzeti ic¸ ic¸e yas¸atacak bir du¨nyanın kapılarını aralayacak.

Kaynak: Habermetre