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(ARTVİN - foto) O kaymakam özür diledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(ARTVİN - foto) O kaymakam özür diledi Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, okul ziyaretinde azarladığı öğretmenden özür diledi, helalleşti Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde önceki gün ziyaret ettiği Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kendisine "Hoşgeldin" diyen öğretmeni azarlayarak sınıftan...

ARTVİN (İHA) - (ARTVİN - foto) O kaymakam özür diledi

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, okul ziyaretinde azarladığı öğretmenden özür diledi, helalleşti

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde önceki gün ziyaret ettiği Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kendisine "Hoşgeldin" diyen öğretmeni azarlayarak sınıftan kovan Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, bugün aynı okulu 2. kez ziyaret ederek sınıftan kovduğu öğretmen Burak Kılıç'tan özür dileyerek helalleşti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Saygın "Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim" dedi.

Öğretmenimizle bir araya gelerek üzüntülerini paylaşan ve sorunu tatlıya bağlayan Kaymakam Saygın "Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz" diye konuştu.

Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Burak Kılıç ise Kaymakam Saygın'a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını belirterek "Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(ARTVİN - foto) O kaymakam özür diledi

(ARTVİN - foto) O kaymakam özür diledi
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