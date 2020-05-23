ARTVİN Evin bahçesine giren boz ayı kamerada
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ARTVİN Evin bahçesine giren boz ayı kamerada

Evin bahçesine giren boz ayı kameradaARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı, bir evin bahçesine girdi.

23.05.2020 08:10 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:15

Evin bahçesine giren boz ayı kamerada

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı, bir evin bahçesine girdi. Evin etrafında bir süre yiyecek arayan ayı kameraya yansıdı.

Yusufeli ilçesine inen boz ayı, Tekkale köyünde yaşayan Muhammet Demir'in evinin bahçesine girdi. Evin etrafında uzun süre yiyecek arayan ayı, korkuttu. O sırada evdee misafir olan Ferhat Kodat, ayıyı cep telefonuyla görüntüledi. Çok korktuklarını ifade eden Kodat, 'Hemen kapıları kilitledik. Ayı bir müddet evin girişinde yiyecek aradı. Kapıyı kırar mı diye hepimiz çok korktuk. Dağlarda yiyecek bulamadıkları için ayılar merkeze kadar indi' dedi.

ARTVİN Evin bahçesine giren boz ayı kamerada

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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