Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2) (ŞANTİYEYİ SU BASMA ANLAR
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Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2) (ŞANTİYEYİ SU BASMA ANLAR

Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2) ŞANTİYEYİ SU BASTI; O ANLAR KAMERADA Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı.

Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2) (ŞANTİYEYİ SU BASMA ANLAR
13.07.2020 03:26 | Son Güncelleme: 13.07.2020 04:36

Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2)
ŞANTİYEYİ SU BASTI; O ANLAR KAMERADA
Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı. Sel sularının şantiyeye girdiği anlarda konteynır da kalan işçiler kendilerini dışarı attı.

Kaynak: DHA

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