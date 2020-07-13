Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2) (ŞANTİYEYİ SU BASMA ANLAR
Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2) ŞANTİYEYİ SU BASTI; O ANLAR KAMERADA Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı.
13.07.2020 03:26 | Son Güncelleme: 13.07.2020 04:36
Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2)
ŞANTİYEYİ SU BASTI; O ANLAR KAMERADA
Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı. Sel sularının şantiyeye girdiği anlarda konteynır da kalan işçiler kendilerini dışarı attı.
Kaynak: DHA