Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2) ŞANTİYEYİ SU BASTI; O ANLAR KAMERADA Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı.

ŞANTİYEYİ SU BASTI; O ANLAR KAMERADA Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı. Sel sularının şantiyeye girdiği anlarda konteyner de kalan işçiler kendilerini dışarı attı, güvenli bölgeye sığındı. Şantiyedeki sel anları cep telefonu kamerasının görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA