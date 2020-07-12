Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2)ŞANTİYEYİ SU BASTI; O ANLAR KAMERADAArtvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı.

Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2) ŞANTİYEYİ SU BASTI; O ANLAR KAMERADA Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı. Sel sularının şantiyeye girdiği anlarda konteynır da kalan işçiler kendilerini dışarı attı. Kaynak: DHA