Artvin- Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin- Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı.

Artvin- Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Taşan dereler Artvin-Erzurum kara yolunu trafiğe kapattı.

Artvin- Erzurum karayolu Kınalıçam mevkiinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Taşan dereler karayolunu araç trafiğine kapattı.

Uzun kuyrukların oluşmasına neden olan heyelanın ardından, Karayolları ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA