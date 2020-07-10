Artvin-Erzurum kara yolunda tehlike arz eden kayalar temizleniyor
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Artvin-Erzurum kara yolunda tehlike arz eden kayalar temizleniyor

Artvin'de kara yolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

Artvin-Erzurum kara yolunda tehlike arz eden kayalar temizleniyor
10.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:07

Artvin'de kara yolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

Karayolları 102. Şube Şefliğince, Artvin-Erzurum kara yolu güzergahında, dağın yamacından düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 6 endüstriyel dağcı, kara yolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan kara yoluna düşme riski olan kayaları levye, kriko ve bazen de patlatma yönetimiyle kontrollü şekilde düşürüyor.

Çalışma sırasında kara yolu trafiğe kapatılırken, dağcıların nefes kesen çalışması vatandaşlar tarafından hayranlıkla izleniyor.

"Uluslararası standartlara uygun çalışma yapıyoruz"

Yamaçlarda kaya temizliği yapan Muhammed İskender, gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin-Erzurum kara yolu 3. kilometresinde yamaçta askıda kalan ve düşme riski olan taşları temizlediklerini söyledi.

Uluslararası standartlara uygun olarak profesyonel ekiplerle çalışma yaptıklarını belirten İskender, şöyle devam etti:

"Yaptığımız iş, iple erişim uzmanlığı. Halk dilinde de endüstriyel dağcılık olarak biliniyor. Emniyet noktaları oluşturarak çift iple beraber emniyetli bir şekilde askıdaki taşları levye, kriko yardımıyla kontrollü şekilde düşürüyoruz. Böylelikle kara yolunun trafiğe açık olduğu zamanlarda olası tehlikeleri ortadan kaldırmış oluyoruz."

"Zor bir meslek icra ediyoruz"

İskender, bu çalışmaları kara yolları ekiplerinin denetimi altında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bölgede son 1 yıldır kaya temizliği ve yamaçlara örtüleme yaptıklarını dile getiren İskender, "Borçka, Şavşat ve Yusufeli kara yolunda yaklaşık 70 bin metrekare örtüleme yaptık, bunun akabinde de 60-70 bin metre karelik alanda kaya temizliği yaptık. Zor bir meslek icra ediyoruz. Tehlikeli bir meslek, hata payı yok. " diye konuştu.

Dün başlayan çalışmalar nedeniyle, Artvin-Erzurum kara yolunun 3. kilometresinde belli zaman aralıklarıyla yol trafiğe kapatılıyor.

Kaynak: AA

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