Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan
Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sebebiyle 2 saat ulaşıma kapandı.
Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sebebiyle 2 saat ulaşıma kapandı.
İl genelinde etkili olan yağış sonucu yamaçtan kopan kayalar, Artvin-Erzurum kara yolunun 34'üncü kilometresindeki Sameli Tüneli'nin girişine düştü.
Yolun ulaşıma kapanması üzerine söz konusu güzergahı kullanan sürücüler, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolu ekiplerince yürütülen 2 saatlik çalışma sonucu yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.