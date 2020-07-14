Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Alınan bilgiye göre, ilçede 12 Temmuz Pazar akşamı etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda temizlik çalışmaları devam etti. Ekipler, Su Kavuşumu-1 tünelindeki toprak ve kaya parçalarını temizledi. Yapılan çalışmanın ardından Artvin-Erzurum kara yolu çift yönden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kaynak: AA