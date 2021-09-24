Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
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Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

- Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin'de yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

ERZURUM (İHA) - - Artvin- Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin'de yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları şefliği ekipleri tarafından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, iş makinesi üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle operatör yara aldı.

Artvin-Erzurum karayolunun 7. kilometresinde bulunan Deriner-2 tüneli girişinde heyelan meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalar yola düştü. O sırada şans eseri yoldan araç geçmemesi faciayı önlerken, yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri iş makinelerinin yardımıyla uzun çalışmalar sonucunda yolu tek taraflı olarak trafiğe açtı.

Öte yandan heyelanda yol açma çalışmalarını sürdüren iş makinası operatörü İbrahim Avcı yamaçtan düşen kaya parçalarının kendisine isabet etmesiyle yara aldı. Operatör ambulans ile Artvin Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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