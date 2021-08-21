Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Erzurum kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Artvin-Erzurum kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolunun 41. kilometresindeki Çağlayan mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekiplerince iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur