Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı
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Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı

Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında inşa edilen Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında inşa edilen Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe ve köy yollarına yenileri yapılıyor. Dünyanın en yüksek 3. barajı yükselirken, barajla birlikte Yusufeli-Artvin-Erzurum arasındaki ulaşım ağının önemli bir bölümü tamamlandı. Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında inşa edilen Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı.

İhale Kapsamında Artvin-Erzurum Devlet Yolu ile Artvin-Erzurum ayrımı-Oltu-Olur Devlet Yolu yeni güzergahları tamamlanarak bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.

Toplam uzunluğu 29 km olan projenin güzergah üzerinde toplam uzunluğu 23,8 km olan 17 adet tünel ve toplam uzunluğu 494 m olan 6 köprü ile 530 m uzunluğunda Şilenkar Viyadüğü bulunuyor.

Ayrıca baraj şantiyesi içerisindeki tünel de ulaşıma kapatılacağı için yapılmakta olan Artvin-Yusufeli Karayolu Relokasyonu ulaşıma açılıncaya kadar Yusufeli ilçesine Artvin Erzurum Devlet Yolu üzerinden servis yolu ile ulaşım sağlanacak. - ARTVİN

Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı
Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı
Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı - Haberler Ekonomi
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