Artvin'e Yılın İlk Karı Düştü

Artvin'e yılın ilk karı düştü



ARTVİN'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.



Havanın soğumasıyla birlikte kentte yüksek kesimlerdeki dağlarının eteklerine yılın ilk karı düştü. Kar, Bilbilan yaylası ile Hopa'nın Yığılı köyünün yüksek kesimlerine yağdı. Eylül ayında kar yağdığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.