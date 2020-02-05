Artvin'e şehit ateşi düştü
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Artvin'e şehit ateşi düştü

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Uzman Çavuş Özen Akçam'ın (26) Artvin'deki ailesine acı haber ulaştı.

05.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:37
Artvin'e şehit ateşi düştü

'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Uzman Çavuş Özen Akçam'ın (26) 'deki ailesine acı ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Özen Akçam, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Uzman Akçam'ın Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bulanık köyünde oturan ailesine acı haber verildi. Akçam'ın köydeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Geçen yıl ilk görev yeri olan Van'da göreve başlayan Uzman Çavuş Özen Akçam'ın cenazesinin memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesine getirilip, düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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