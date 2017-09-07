Artvin'e Kar Yağdı

ARTVİN'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Havanın soğuması ile birlikte kentte yüksek kesimlerdeki dağlarının eteklerine sonbahar mevsiminin ilk ayında kar yağdı. Kar, Bilbilan yaylası ile Hopa'nın Yığılı köyünün yüksek kesimlerinde görüldü. Eylül ayında kar yağdığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. - Artvin