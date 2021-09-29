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Artvin'e günlük 5 bin 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Artvin'e günlük 5 bin 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Artvin'de içme, kullanma ve sanayi suyu problemini çözmek amacıyla günlük 5 bin 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edilecek.

ARTVİN (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Artvin'de içme, kullanma ve sanayi suyu problemini çözmek amacıyla günlük 5 bin 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edilecek.

Devlet Su İşleri tarafından geliştirilen Yeni Yusufeli İlçesi İçmesuyu Projesi ile yeni ilçe merkezinin içme, kullanma ve sanayi suyu problemi çözüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda Tekkale Deresi'nden regülatörle alınan hamsuyu tek kademede arıtacak 5 bin 500 metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisi inşa edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Yusufeli ilçesini yeni yerleşim yerinde modern bir ilçe olarak inşa ediyoruz. İlçemizin su ihtiyacını karşılamak için başlattığımız çalışmalar kapsamında bugüne kadar paket arıtma binasının temeli dökülmüş olup; kolon imalatları devam etmektedir. Isı merkezi, klor binası, klor temas tankı ve su deposu, filtre geri kazanım tankı binalarının temelleri dökülmüş olup, temel dolguları yapılmaktadır. Teknik galeri betonarme imalatları da devam etmektedir. Fiziksel gerçekleşme yüzde 35 seviyesindedir" dedi. - ANKARA

Artvin'e günlük 5 bin 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edilecek

Artvin'e günlük 5 bin 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edilecek

Artvin'e günlük 5 bin 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edilecek

Artvin'e günlük 5 bin 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edilecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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