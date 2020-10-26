Artvin'den sonbahar manzaraları
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Artvin'den sonbahar manzaraları

26.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:51
Artvin'den sonbahar manzaraları

Artvin'de sonbaharın gelişi ile birlikte doğanın bin biri rengi objektiflere yansıdı.

Artvin'de sonbaharın gelişi ile birlikte doğanın bin biri rengi objektiflere yansıdı.

Ağaçların sararması ile oluşan eşsiz renk cümbüşü görenleri kendine hayran bırakırken, ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtünün yerini sonbaharın gelmesiyle sarının tonları aldı. Hayranlık uyandıran eşsiz manzarayı gören doğa tutkunları bu kartpostallık görüntüleri, cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntülemeyi ihmal etmedi. - ARTVİN

Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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