Artvin'den Elazığ'daki depremzedelere yardım
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Artvin'den Elazığ'daki depremzedelere yardım

Artvin Valiliğinin Elazığ depreminin ardından başlattığı kampanyada toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.

20.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:42
Artvin'den Elazığ'daki depremzedelere yardım

Valiliğinin depreminin ardından başlattığı kampanyada toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Elazığ'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Artvin Valiliğince yardım seferberliği başlatıldığı belirtildi.

Yardım malzemelerinin Elazığ'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Artvin Valiliğince AFAD koordinesinde hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 500 koli gıda malzemesini taşıyan tırlar, Elazığ'a ulaştı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dilenerek, hayırsever vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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