Artvin'deki yurtta karantinaya alınanlar türkü söyleyip klip çekti
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Artvin'deki yurtta karantinaya alınanlar türkü söyleyip klip çekti

Artvin'deki yurtta karantinaya alınanlar türkü söyleyip klip çekti
06.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:28

Makedonya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Artvin'deki yurtta gözetim altına alınan vatandaşlar, yöresel türkü "Çift Jandarma"yı seslendirip klip çekti.

Makedonya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Artvin'deki yurtta gözetim altına alınan vatandaşlar, yöresel türkü "Çift Jandarma"yı seslendirip klip çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında 22 Nisan'da Türk Hava Yollarına ait uçakla yurda getirilen 270 kişinin, merkeze bağlı Seyitler köyündeki Çoruh Öğrenci Yurdu'nda karantina süreci devam ediyor.

Yarın memleketlerine uğurlanacak vatandaşların bir bölümü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin desteğiyle, Artvin'in yöresel türkülerinden "Çift Jandarma"yı ezberleyip seslendirdi.

Vatandaşların odalarında söyledikleri türküye çektikleri görüntüler, Artvin görüntüleriyle birleştirilerek klip hazırlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, beğeni topladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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