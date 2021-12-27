Artvin'deki yangında ağır yaralanan kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
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Artvin'deki yangında ağır yaralanan kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Artvin'deki yangında ağır yaralanan kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'de, 15 gün önce bir kafede çıkan yangında yaralanan 12 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ERZURUM (AA) - Artvin'de, 15 gün önce bir kafede çıkan yangında yaralanan 12 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde faaliyet gösteren kafede, 12 Aralık'ta çıkan yangında ağır yaralanan Tugay Torun (25), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında yaralananlardan 6'sı çeşitli tarihlerde taburcu edilirken, 5 kişinin Trabzon ve Erzurum'daki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Artvin merkeze bağlı Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde faaliyet gösteren kafede, 12 Aralık'ta yangın çıkmıştı. Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın merdivenleriyle tahliye edilen 12 yaralı, Artvin, Trabzon ve Erzurum'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Artvin'deki yangında ağır yaralanan kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Artvin'deki yangında ağır yaralanan kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri

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