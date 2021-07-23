Artvin'deki selin yaralarını Bursa saracak
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Artvin'deki selin yaralarını Bursa saracak

Artvin'deki selin yaralarını Bursa saracak
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23 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİArtvin'deki selin yaralarını Bursa saracakBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, AFAD'ın talebi üzerine 2 vakumlu araç ile 6 personeli selin yaralarının sarılması için Artvin'e gönderdi.

23 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Artvin'deki selin yaralarını Bursa saracak

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, AFAD'ın talebi üzerine 2 vakumlu araç ile 6 personeli selin yaralarının sarılması için Artvin'e gönderdi.

Dün öğle saatlerinde sağanak yağışın ardından ana derenin taşması sonucu Artvin'in Arhavi ilçesi sel sularına teslim olmuştu. Özellikle Boğaziçi Mahallesi'nde tüm binaların alt katları sel sularıyla dolarken, binalarda mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından tahliye edilmişti. Erzurum, Trabzon ve Giresun'dan bölgeye vidanjör takviyesi yapılırken, selin bilonçosunun ağır olması nedeniyle AFAD, dün akşam saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 2 adet tam donanımlı vakumlu araç istedi. Kısa sürede teyakkuza geçen BUSKİ, 2 adet vakumlu araç ile 6 personeli Artvin'deki sel felaketinin yaralarının sarılması için bölgeye gönderdi.

BUSKİ ekibi, sular altında kalan kamu binaları ile vatandaşlara ait binalardan su tahliye işlemi bitene kadar Artvin'de görev yapacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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