Artvin'deki sel bölgesinde abonelerin yüzde 99,7'sine elektrik verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'deki sel bölgesinde abonelerin yüzde 99,7'sine elektrik verildi

Artvin'deki sel bölgesinde abonelerin yüzde 99,7'sine elektrik verildi
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99,7'sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99,7'sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99,7'sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandı. Kalan 43 aboneye altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Yener Demet Akalın Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Muslera Gökhan Gönül Volkan Demirel Mario Balotelli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin'deki sel bölgesinde abonelerin yüzde 99,7'sine elektrik verildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 18:08:34. #1.14#

title