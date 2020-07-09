Artvin'deki köy yangınlarının sebebi açıklandı
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Artvin'deki köy yangınlarının sebebi açıklandı

Artvin'deki köy yangınlarının sebebi açıklandı Artvin'de son yıllarda artan köy yangınlarının sebebi açıklandı.

09.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:05

Artvin'deki köy yangınlarının sebebi açıklandı

ARTVİN - Artvin'de son yıllarda artan köy yangınlarının sebebi açıklandı. 36 yıllık itfaiyeci Artvin İtfaiye müdürü Hamdi Çetin, bu yıl 33 yangın meydana geldiğini ifade ederek, köylerde bulunan evlerin ahşap olması ve etrafında ihtiyaç için kullanılan ocak ve yetersiz elektrik tesisatlarından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Artvin'de son bir yıl içersin de irili ufaklı 33 yangın meydana geldi. Bunlardan 19'u ev yangını olmakla beraber, bu yangınlarda çok sayıda evin yandığı belirlendi. Son olarak Yusufeli Dokumacılar köyü Sahlep mahallesinde bulunan 35 ev yanarak kül oldu.

Artan yangınlarla ilgili, Artvin İtfaiye Müdürü Hamdi Çetin açıklama yaptı. 36 yıllık itfaiyeci Çetin, bu yıl içerisinde şuana kadar irili ufaklı 33 yangına müdahale ettiklerini ifade etti. Bunlardan 19 tanesi ev yangını, diğerleri ise araç, orman ve çalılık yangını olduğunu ifade eden Çetin Şunları söyledi,"Köyde, yaylada yaşayanlar ekmekleri yada başka yiyecek ihtiyaçlarını yapmak için evlerinin kapısına ocak koyup ateş yakıyorlar. Bazen bu ateşleri söndürmeyi unutuyorlar, yada bir şey olmaz diye bırakıyorlar. Buda rüzgarın etkisiyle alevlenip, ahşap olan evlerin yanmasına neden oluyor.

İkinci bir konu ise elektik konusu. Yaylalara giden elektriği ilk önce vatandaş aydınlatmak için, ince kablolar kullandı. Daha sonra oraya buzdolabını taşıdı, televizyonunu taşıdır veya başka elektrikli aletleri taşıdı. Buda uygunsuz yetersiz kablolara bağlandığı zaman, yangınların çıkmasına neden olabiliyor" dedi.

Hidrant sistemleri hakkından köylü bilgilendirilmesi gerekiyor

2000 yılından sonra devlet köylerde içme suyu isale hatlarını yeniledi. Bina dışı sabit boru sitemi dediğimiz hidrant sistemi konulmuş. Fakat vatandaş hidrantın ne demek olduğunu bilmiyor.

Bu sistem denenmemiş, köyde bulunan vatandaşlara bununla ilgili bir eğitim yada bilgi verilmemiş. Bazı köylerde hidrant sisteminin anahtarı yok hortumu bile yok.

Bu sistemin denetimi yapılması lazım. Biz ne kadar erken diğersek gidelim, kaç arabayla gidersek gidelim 10 dakikayı geçti mi ahşap evler kül oluyor" ifadelerine yer verdi.

Artvin'deki köy yangınlarının sebebi açıklandı

Kaynak: İHA

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