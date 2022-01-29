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Artvin'deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen heyelan sonrası Karadaniz Sahil Yolunda trafik aksamıştı, heyelan boyutu gün ağrınca ortaya çıktı.

ARHAVİ, ARTVİN (İHA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen heyelan sonrası Karadaniz Sahil Yolunda trafik aksamıştı, heyelan boyutu gün ağrınca ortaya çıktı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz sahil yolunu ulaşıma kapattı. Karayolu ekiplerin müdahalesi sonrası yol yeniden ulaşıma açılsa da bölgede ikinci bir heyelana karşı ekipler çalışmalarını durdurdu. Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın boyutu ise gün ağrıyınca ortaya çıktı. Toprak ve kaya parçaları karayolunun bir bölümü kapatırken, ekipler çalışmalarına başladı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karadeniz, Arhavi, Artvin, 3. Sayfa, Haber

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