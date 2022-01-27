Artvin'deki heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı
AA, Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.
ARHAVİ, ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Arhavi-Fındıklı ilçeleri arasındaki tır parkı mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak birikintisi kara yoluna düştü.
Ulaşımın bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı bölgeye kara yolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, çalışmasıyla temizlenen yol yeniden çift şeritten trafiğe açıldı.
Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı-Arhavi istikametinde ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
AA / Yusuf Okur - Güncel