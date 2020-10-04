Artvin'deki 1200 yıllık porsuk ağacı koruma altında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Artvin'deki 1200 yıllık porsuk ağacı koruma altında

04.10.2020 09:27 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:27
Artvin'deki 1200 yıllık porsuk ağacı koruma altında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Artvin'in Murgul ilçesinde sarmal gövde yapısı nedeniyle yörede "Sarıklı Ağaç" olarak bilinen, yaklaşık 1200 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak tescil edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Artvin'in Murgul ilçesinde sarmal gövde yapısı nedeniyle yörede "Sarıklı Ağaç" olarak bilinen, yaklaşık 1200 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak tescil edildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, fiziksel özellikleriyle kendi türünün alışılagelmiş özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşmış; yöre tarihi, mistik kültürü ve folklorunda özel yere sahip anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımlarının yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık bu yıl, Şanlıurfa Balıklıgöl'deki tarihi çınar ağaçları da dahil, yaklaşık 11 farklı ilde 200 adet anıt ağacın bakım çalışmalarını tamamladı.

Anıt tescil çalışmaları kapsamında, Artvin'in Murgul ilçesinde yer alan Kokolet Vadisinde yaklaşık 1200 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak tescil edildi.

Sarmal gövde yapısı nedeniyle yörede "Sarıklı Ağaç" olarak bilinen ve doğal ortamında yaşayan porsuk ağacı, 350 santimetre gövde çapı ile son derece nadir anıt ağaçlar arasında yer alıyor.

Bakanlığın tamamladığı araştırma projesiyle İzmir ve Manisa'da anıt ağaç olarak tescil edilecek başta zeytin, doğu çınarı türleri olmak üzere farklı türlerden 150'nin üzerinde ağaç tespit edildi ve bunların boyutsal ve kültürel özellikleri belirlendi. Bu ağaçlar da kısa süre içerisinde anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Sak Esra Erol Ajda Pekkan Türkan Şoray
Spor Babel Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Otomobil Azerbaycan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin'deki 1200 yıllık porsuk ağacı koruma altında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 09:30:42. #1.14#
title