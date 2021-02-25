Artvin'de yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Artvin'de, 1 Mart Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki 28 ilkokulda 6 bin 125, 54 ortaokulda 1846, 35 lisede 1924, okullar bünyesindeki ana sınıfları, özel eğitim sınıfları, 19 mesleki ve teknik anadolu lisesi ile çok programlı lisede tüm sınıf seviyelerinde uygulamalı eğitim alacak 2553 öğrenciyle başlayacak yüz yüze eğitim hazırlıkları ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Valilik makamında yapılan toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu