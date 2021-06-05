Artvin'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde viyadük inşaatı çalışmaları sırasında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde viyadük inşaatı çalışmaları sırasında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
İlçede viyadük inşaatında çalışan Ahmet Ayduvan, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayduvan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ayduvan'ın cenazesi, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur