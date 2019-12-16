Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Feridun Altuntaş'ın kullandığı 08 D 0023 plakalı yolcu minibüsü, şehir merkezi terminal yolunda, Onur Çağatay yönetimindeki 08 AAD 638 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Altuntaş ve Çağatay'ın yanı sıra minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.