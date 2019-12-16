Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

16.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:28
Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Feridun 'ın kullandığı 08 D 0023 plakalı yolcu minibüsü, şehir merkezi terminal yolunda, Onur Çağatay yönetimindeki 08 AAD 638 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Altuntaş ve Çağatay'ın yanı sıra minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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