Artvin'de yaylalara göç başladı
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Artvin'de yaylalara göç başladı

Artvin'de Korona virüsle mücadele kapsamında önlemler sürerken, tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

27.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:41
Artvin'de yaylalara göç başladı

Artvin'de Korona virüsle mücadele kapsamında önlemler sürerken, tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Baharın gelmesiyle birlikte Artvin ve ilçelerinde koyun sürülerinin yaylalara yolculuğu başladı.

İl pandemi kurulu kararları ile ildeki ekonomik üretim sürdürülmesi için çalışmalar yapılıyor. Artvin Valiliği Hıfzıssıhha Kurulunca tarım ve hayvancılıkla alınan karar doğrultusunda Artvinli üreticiler yaylalara seyahat edebiliyor.

Kentte geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, sürülerini yaylaya çıkarmak için koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli yasal izinleri aldı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Karaosmaniye köyünden yaya olarak başlayan zorlu yolculuk Borçka, Artvin, Ardanuç karayolu üzerinden yaklaşık iki ay sürecek.

KARAYOLUNU KULLANARAK YAYLAYA GÖÇ EDİYORLAR

Kemalpaşa ilçesinden 600 küçükbaş hayvanı ile birlikte Artvin-Ardahan sınırındaki 2 bin 650 rakımlı Bilbilan yaylasına doğru yola çıkan İsmet Yenigül, Metin Altunkaya ve İzzet Altunkaya, sürüyü karayolu kullanarak yaylaya ulaşmayı planlıyor. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik olumsuz yönde etkilese de, çobanlar trafik akışını kontrol ederek yolculuklarına devam ediyor.

15 gündür yolda olduklarını ifade eden sürü sahibi İsmail Yenigül, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Üç aydır ailemde uzak kalacağım. Bu için bir çok zor tarafı var. Karayolundan sürü götürmek oldukça sıkıntılı ama mecburuz yapacak bir şey yok" dedi.

Metin Altunkaya ise "bu meslek bize dededen kalmadır, arkamızdan daha gelen nesil yoktur. Bir oğlum var oda üniversitede çalışıyor bizden sonra daha nesil yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Artvin'de yaylalara göç başladı

Kaynak: İHA

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