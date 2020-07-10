Artvin'de yavru ayıyı vuran ve daha sonra köpeklerini üzerine salan kişi yakalandı
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Artvin'de yavru ayıyı vuran ve daha sonra köpeklerini üzerine salan kişi yakalandı

Artvin'de yavru ayıyı vuran ve daha sonra köpeklerini üzerine salan kişi yakalandı Artvin'de yavru ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle saldırarak işkence eden şahız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

10.07.2020 00:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 01:35

Artvin'de yavru ayıyı vuran ve daha sonra köpeklerini üzerine salan kişi yakalandı

ARTVİN - Artvin'de yavru ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle saldırarak işkence eden şahız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Artvin Valiliği şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yavru ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle üzerine saldırarak işkence yapılan görüntülerin sosyal medya da yayılması üzere Artvin jandarma ekipleri harekete geçti. Şahıs kısa sürede yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı valilik tarafından duyuruldu.

HAYTAP tarafından paylaşılan görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde bir yavru ayının vurulduktan sonra üzerine köpeklerin salındığı görülüyor. Acı çeken yavru ayı kendini korumaya çalışırken, elinde tüfekle bekleyen avcıda o anları seyrediyor. HAYTAP üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu avcının cezalandırılmasını istedi.

HAYTAP tarafından yapılan yazılı açıklamada 'Artvin Arhavi'de ayı yavrusu kimseye zarar vermediği halde avcılar tarafından vuruldu ve köpeklere parçalatılmaya çalıştı. Ayıların vurulması hayvanların koruma kanunu kapsamında olmadığı için hemen kişinin tutuklanması için suç duyurusunda bulunduk' denildi.

Artvin'de yavru ayıyı vuran ve daha sonra köpeklerini üzerine salan kişi yakalandı

Kaynak: İHA

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