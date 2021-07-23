Artvin'de yaşanan selin, barajdaki patlamadan kaynaklandığı iddiası
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Artvin'de yaşanan selin, barajdaki patlamadan kaynaklandığı iddiası

Artvin'de yaşanan selin, barajdaki patlamadan kaynaklandığı iddiası
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Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar Artvin'de hayatı durma noktasına getirdi. Şehirde pek çok ev sular altında kalırken, selin baraj patlamasından kaynaklandığı iddia edildi. Afet bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Şu an için can kaybı yok, çalışmalar devam ediyor" dedi.

Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar Rize ve Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Arhavi Deresi'nin taşmasıyla şehir adeta göle döndü.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Çay toplamak için çaylığa giden ve kayıp olduğu bildirilen şahsın kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koşarken, mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarıldı.

"BARAJ PATLADI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, son duruma ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

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Artvin'de yaşanan selin, barajdaki patlamadan kaynaklandığı iddiası
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Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar Artvin'de de etkili oldu.

Şehirde pek çok ev sular altında kalırken, selin baraj patlamasından kaynaklandığı iddia edildi.

Afet bölgesinde açıklama yapan Bakan Soylu "İddialar gerçeği yansıtmıyor.'' dedi.

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