Artvin'de yasa dışı avlanan iki kişiye 33 bin lira ceza
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Artvin'de yasa dışı avlanan iki kişiye 33 bin lira ceza

13.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:50
Artvin'de yasa dışı avlanan iki kişiye 33 bin lira ceza

Artvin'de yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen iki kişiye 33 bin 482 lira para cezası kesildi.

Artvin'de yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen iki kişiye 33 bin 482 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Ortaköy Saçinka Devlet Avlağı sınırlarında koruma-kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen iki kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak 5 bin 705 lira idari, 27 bin 777 lira da tazminat cezası uygulandı.

Şahısların avladığı iki yaban keçisine el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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