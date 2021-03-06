Artvin'de yapılacak spor yatırımları için protokol imzalandı
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Artvin'de yapılacak spor yatırımları için protokol imzalandı

06.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:20
Artvin'de yapılacak spor yatırımları için protokol imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Artvin'de yapılacak "Gençlik ve Spor Yatırımları" protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Artvin'de yapılacak "Gençlik ve Spor Yatırımları" protokolü imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı binasında düzenlenen imza törenine Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik katıldı.

Vali Doruk ve Bozgeyik arasında imzalanan protokole göre, Artvin merkezde 1500 seyirci kapasiteli spor salonu, Hopaspor Stadı'nın sentetik çim yüzeyinin yenilenmesi ve bin seyirci kapasiteli ek tribün, Kemalpaşa ilçesinde kapalı spor salonu yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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