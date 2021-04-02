Artvin'de yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı
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Artvin'de yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'de yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandıARTVİN'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün çıkan yangında, 12 ev, 3 ahır ve 8 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı

ARTVİN'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün çıkan yangında, 12 ev, 3 ahır ve 8 samanlık kullanılamaz hale geldi. Korku dolu anların yaşandığı köyde oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında evi saran alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangına, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınan yangında, 12 ev, 3 ahır ve 8 samanlık kullanılamaz hale geldi. Korku dolu anların yaşandığı köyde oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

İl Genel Meclis Üyesi Selman Güney, 'Yangında 12 ailemizin evleri yandı. Samanlık ve ahırlarda kullanılamaz hale geldi. Köydeki yangın itfaiye ve vatandaşlarımızın çabaları ile söndürüldü. Hasar tespit çalışmasına başlandı. Can kaybı yaralanan yok. Allaha şükürler olsun' dedi.

Artvin'de yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı
Artvin'de yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı
Artvin'de yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı
Artvin'de yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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