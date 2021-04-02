Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
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Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu (2) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIArtvin'in merkeze bağlı Ortaköy'de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu (2) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy'de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında, 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Evi yanan Bircan Sağlam, 'Elektrik kontağından çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını fark ettik. Alevler sonra bir anda büyüdü' dedi.

Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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