Artvin'de Yangın
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan yangın büyüyerek başka bir eve sıçradı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan yangın büyüyerek başka bir eve sıçradı.
Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent köyünde muhtar Selahattin Satır'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Satır'ın kardeşine ait eve de sıçradı.
Yangına, itfaiye ve jandarma ekipleri ile köylüler müdahale ediyor.
Yangının büyümemesi için çevrede önlem alan ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.