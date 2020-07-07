Artvin'de yangın: 10'un üzerinde ev yandı Artvin'de yangın: 10'un üzerinde ev yandı İlçeye bağlı Sahlepçiler köyündeki yangında 10'un üzerinde evde yangın çıktı Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Artvin'de yangın: 10'un üzerinde ev yandı

İlçeye bağlı Sahlepçiler köyündeki yangında 10'un üzerinde evde yangın çıktı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 10'un üzerinde ev alev alırken, yangında şuana kadar bir can kaybının olmadığı yangın söndürme çalışmalarına köylüler ile Yusufeli Belediyesi'ne ait İtfaiye ekiplerinin katıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA