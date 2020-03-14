Artvin'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Artvin'in Şavşat ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.
14.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:48
Artvin'in Şavşat ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Doğu Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı belirtilen 68 yaşındaki Miyade Çelik'ten bir süre haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA