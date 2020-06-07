Artvin'de yakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Artvin'de yakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Artvin'de yakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
07.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:11

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Murat Küçükal'ın kullandığı 08 AAB 350 plakalı yakıt tankeri, Ardanuç-Arkadan kara yolunun 5. kilometresinde Ardanuç Deresi'ne yuvarlandı.

Sürücü Küçükal, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan İsmet Duman yaralandı.

Jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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