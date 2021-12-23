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Artvin'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Artvin'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

ARTVİN (AA) - Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kafkasör Yaylası'nın farklı noktalarına ot ve buğday bıraktı.

Ekiplerin çalışmasına katılan Vali Yılmaz Doruk, gazetecilere, Artvin'de iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Artvin'in doğal güzelliğinin yanı sıra yaban hayatıyla da zengin bir şehir olduğunu belirten Doruk, "Bugün ilimizin en önemli turizm merkezlerinden 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndayız. Kafkasör, yaban hayatı bakımından zengin bir bölge. Yoğun kar yağışı sonrası, yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor. Böyle durumlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimizce yemlemem yapılıyor." dedi.

Doruk, 2021-2022 için planlanan yemleme çalışmasının kentteki 10 devlet avlağı ve 1 yaban hayatı geliştirme sahasında, özellikle yaban keçileri ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin yoğun yaşadığı yerlerde yapılacağını ifade ederek, "Kuşlar için özellikle yol kenarlarında ve şehir merkezlerinde yemleme yapılmaktadır. Yemleme çalışmalarında büyük memeli yaban hayvanları için saman, ot, sebze ve meyve artığı, kuşlar için de buğday, arpa ve mısır kullanılmaktadır." diye konuştu.

Artvin'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Artvin'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Artvin'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Artvin'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

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AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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