Artvin'de yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
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Artvin'de yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

03.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:22
Artvin'de yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Artvin'de, "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" etkinlikleri kapsamında doğaya yem bırakıldı.

Artvin'de, "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" etkinlikleri kapsamında doğaya yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

"3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" çerçevesinde düzenlenen çalışmada ekipler, şehrin yüksek kesimlerinde yer alan Kafkasör Yaylası ve Genya Dağı eteklerindeki farklı noktalara buğday, yonca ve pazar artıklarından oluşan yaklaşık 1 ton yiyecek bıraktı.

Yemleme çalışmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yaban hayatının gözlemlenerek veri toplanması amacıyla bazı noktalara fotokapan kurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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